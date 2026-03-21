Emilia Romagna il referendum del 22 e 23 marzo | il quesito spiegato e come si vota

In Emilia Romagna, il 22 e 23 marzo si terrà un referendum sulla riforma della giustizia. Gli elettori saranno chiamati a votare in due giornate consecutive per esprimere la loro opinione sul quesito costituzionale. Le urne resteranno aperte durante tutto il fine settimana e il giorno successivo, permettendo ai cittadini di partecipare alle operazioni di voto.

Bologna, 21 marzo 2026 – Due giorni per decidere su una modifica della Costituzione: domenica 22 e lunedì 23 marzo anche l’ Emilia-Romagna torna alle urne per il Referendum sulla giustizia. Una consultazione che coinvolge numeri rilevanti e richiede attenzione su modalità e contenuti del voto. Quando si vota per il referendum costituzionale. Quanti sono gli elettori in Emilia-Romagna. Quanti sono gli elettori in Emilia-Romagna: la distribuzione provincia per provincia. Il quesito del referendum: in cosa consiste la riforma. Come si vota al referendum (e cosa serve per votare). Quando si vota per il referendum costituzionale. I seggi saranno aperti: domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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