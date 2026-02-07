Referendum Giustizia dopo il cambio del quesito il Cdm non tocca la data | si vota 22 e 23 marzo

Dopo aver modificato il testo del quesito, il Consiglio dei ministri ha deciso di non spostare le date del referendum. La consultazione popolare si terrà comunque il 22 e 23 marzo, come previsto. Il governo ha precisato che la variazione del quesito non cambia la sostanza della votazione, quindi non ci sarà alcun rinvio.

Dopo le ipotesi su uno slittamento, il Consiglio dei ministri ha deciso di confermare la data del referendum sulla Giustizia. Si andrà dunque a votare nei giorni già stabiliti in precedenza dal decreto, e cioè domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. La decisione è giunta dopo un “aggiustamento” formale del quesito deciso dalla Corte di Cassazione e si inserisce in un frangente di tensione istituzionale e politica, con pronunce giurisdizionali e polemiche sul corretto svolgimento della campagna referendaria. Perché la data del referendum non è stata cambiata Come e perché è cambiato il quesito del referendum Dibattito politico e reazioni sulla conferma della data del referendum Perché la data del referendum non è stata cambiata Il governo ha dunque deciso di mantenere invariata la data della consultazione sulla riforma costituzionale, nonostante l’ordinanza della Corte di Cassazione che ha ammesso una nuova versione del quesito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il referendum sulla giustizia, che riguarda la separazione delle carriere dei magistrati, si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026.

Il governo ha confermato che il voto per il referendum si terrà il 22 e 23 marzo, nonostante i tentativi di spostarlo.

