Referendum quesito integrato ma la data non cambia | si vota il 22 e 23 marzo
La data delle votazioni per il referendum resta fissata il 22 e 23 marzo, anche se il quesito è stato ampliato. Dopo la sentenza della Cassazione, l’entusiasmo dei sostenitori del No si è raffreddato. Quello che sembrava un momento di svolta si è trasformato in una conferma di quello che già si sapeva: si va alle urne nella stessa data, senza ulteriori cambiamenti.
Tanto tuonò che non piovve. E così l'entusiasmo del comitato per il No, che dopo la sentenza della Cassazione si era spinto a immaginare un gran finale, si è dissolto velocemente. Il referendum, alla fine, non si sposta di un millimetro: si voterà il 22 e 23 marzo, come già stabilito dall'esecutivo. Il Consiglio dei ministri, riunito ieri, è intervenuto non per rinviare l'appuntamento alle urne, ma per un più modesto ritocco cosmetico: la modifica del testo del quesito che comparirà sulla scheda elettorale. Il risultato finale è questo: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento?». 🔗 Leggi su Iltempo.it
