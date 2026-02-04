Banca di Imola super L’utile cresce ancora raggiunti i 12,5 milioni | Numeri mai così alti

La Banca di Imola chiude il 2025 con un utile di 12,5 milioni di euro, il livello più alto mai registrato. I numeri confermano una crescita continua e una solidità che non si era mai vista prima. La banca annuncia che è il miglior risultato di sempre, segno che la strategia adottata sta dando i suoi frutti.

Banca di Imola archivia il 2025 con conti mai così solidi e porta a casa il miglior risultato della sua storia. Il Consiglio di amministrazione dell’istituto, presieduto da Giovanni Tamburini e riunito su proposta del direttore generale Sebastiano Masetti, ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre, certificando una crescita degli utili e una redditività che consente anche un rafforzamento della remunerazione per gli azionisti. I dati sono stati diffusi ieri con una comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, come previsto dalla normativa europea. L’utile lordo si attesta a 18,8 milioni di euro, in aumento del 5,89% rispetto al 2024, mentre l’utile netto raggiunge i 12,5 milioni di euro (+5,07%), dopo il pagamento di 6,3 milioni di euro di imposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Banca di Imola super. L’utile cresce ancora, raggiunti i 12,5 milioni: "Numeri mai così alti" Approfondimenti su Banca di Imola La Sesa cresce ancora. Utile di 49,6 milioni dopo il primo semestre. Più 11,6% di ricavi La Sesa conferma la sua crescita nel primo semestre, con un utile di 49,6 milioni di euro e un incremento dei ricavi dell’11,6%. Laura Chiatti sul marito Marco Bocci: «Non mi sento mai utile come lui è utile a me. Non riesco mai a incoraggiarlo» Laura Chiatti e Marco Bocci si confrontano in un'intensa prova sul palco, recitando insieme per la prima volta in una commedia natalizia a sfondo sociale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. UN BILANCIO semestrale molto positivo per Banca di Imola – appartenente al Gruppo La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio... Leggi l'articolo #BancaDiImola - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.