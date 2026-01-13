Emergenza-urgenza potenziamento della rete di elisoccorso | 5,6 milioni dall' Asl
L’Asl di Salerno ha annunciato un investimento di 5,6 milioni di euro per il potenziamento della rete di emergenza-urgenza, con particolare attenzione alla logistica degli interventi di soccorso. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e la tempestività delle risposte sanitarie sul territorio provinciale, rafforzando le capacità di intervento in situazioni di emergenza.
L’Asl di Salerno dà un’accelerata decisiva al potenziamento della rete di emergenza-urgenza, sbloccando un investimento strategico destinato a trasformare la logistica dei soccorsi in provincia. Il Direttore Generale Gennaro Sosto ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Potenziamento dell’aeroporto di Comiso: dall’Ue via libera a 47 milioni per la nuova area cargo
Leggi anche: Divieti di sosta temporanei al rione Ferrovia per i lavori di potenziamento della rete elettrica
Cerignola, al via i lavori nell’ex Pronto Soccorso: investimento da 1,82 milioni di euro; “Il 2025 anno di crescita e investimenti: l'azienda si prepara alla sfida olimpica”. Il bilancio dell'Ulss Dolomiti: “Oltre 104mila accessi ai pronto soccorso”; Tatarella di Cerignola, partiti i lavori all'ex Pronto Soccorso. Investimento di 1,82 milioni di euro; Umbria, il nuovo piano degli ospedali: integrazioni fra le strutture. Il progetto da attuare entro l'anno.
Emergenza urgenza. Calabria cerca specializzandi da assumere e lancia la collaborazione con la Lombardia - Azienda Zero propone una nuova manifestazione di interesse per il reclutamento dei medici specializzandi per potenziare i Pronto Soccorso degli Hub dell’Aou “Dulbecco” di Catanzaro, dell’Ao Annunziata ... quotidianosanita.it
San Timoteo, nuovo angiografo in Emodinamica: ripartono gli interventi di cardiologia - Il nuovo macchinario permetterà di velocizzare gli interventi e renderli più sicuri nel reparto di Emodinamica del San Timoteo ... primonumero.it
In Umbria 32 nuovi medici per la rete dell'emergenza-urgenza - L'Umbria "può ora contare su 32 nuovi medici pronti a potenziare la rete dell'emergenza- ansa.it
Fp Cgil e Uil Fpl attaccano la governance della sanità calabrese. Nel mirino i rilievi della Corte dei Conti, la gestione dell’emergenza-urgenza e l’esclusione delle rappresentanze sindacali - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.