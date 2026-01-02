Chi era Emanuele Galeppini il giovane talento del golf italiano morto nel rogo di Crans-Montana

Emanuele Galeppini era un giovane talento del golf italiano, tragicamente scomparso nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La sua morte ha suscitato dolore e commozione tra amici e familiari. Questo incidente ha portato all’attenzione sulla tragedia che ha colpito il locale Le Constellation, sottolineando l’importanza della sicurezza in situazioni di emergenza.

Il volto italiano della tragedia di Capodanno in Svizzera. C’è anche un giovane italiano tra le vittime del devastante incendio che ha colpito nella notte di Capodanno il locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Si tratta di Emanuele Galeppini, 16 anni, promessa del golf nazionale, cresciuto sportivamente tra la Liguria e il Tigullio. La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime ore dalla Federazione Italiana Golf, che ha espresso il proprio cordoglio con una nota carica di dolore: “La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galleppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi era Emanuele Galeppini, il giovane talento del golf italiano morto nel rogo di Crans-Montana Leggi anche: Incendio a Crans-Montana, tra le vittime anche la giovane promessa del golf italiano Emanuele Galeppini Leggi anche: Golf: anche Emanuele Galeppini tra le vittime della tragedia di Crans Montana Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Emanuele e quel sogno bruciato. Crans Montana, tra i morti anche Galeppini, promessa del golf; Tragedia a Capodanno in Svizzera, anche due genovesi tra i dispersi; Tragedia di Crans-Montana, disperso un 16enne genovese, un altro è riuscito a scappare dalle fiamme; Niente da fare per Emanuele Galeppini, il genovese promessa del golf: vittima della tragedia di Crans Montana. Crans-Montana, l'Italia piange la sua promessa del golf: chi era Emanuele Galeppini - Il giovane golfista tra le vittime della tragedia di Capodanno in Svizzera. tuttosport.com

Tragedia di Crans-Montana, non ce l’ha fatta il genovese Emanuele Galeppini - Genova – Emanuele Galeppini, la stella del golf di 17 anni, che era nel locale notturno di Crans- ilsecoloxix.it

Tragedia di Crans-Montana: addio al 17enne golfista Emanuele Galeppini - La federazione italiana golf ha espresso cordoglio per la scomparsa di un "giovane atleta che incarnava passione e valori autentici" ... sportal.it

Il giovane golfista Emanuele Galeppini non c'è più. Ha perso la vita nella tragedia avvenuta a Crans Montana x.com

Si chiama Emanuele Galeppini. Il padre: "Non risponde al telefono da ieri sera". Pronto a partire dalla Liguria un team specializzato in grandi ustionati - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.