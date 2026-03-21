Dopo il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Emanuel Lo ha scritto un messaggio dedicato a Giorgia, in cui ha raccontato di essersi innamorato ascoltando la sua canzone “Come saprei” e di non essere più riuscito a tornare indietro. Il coreografo ha condiviso il pensiero sui social, aggiungendo un post dedicato alla compagna.

Il ballerino e coreografo ha condiviso su Instagram un passaggio dell’esibizione di Come saprei, accolta da una standing ovation del pubblico, e ha scritto: «La prima volta ti ho vista a Sanremo con E poi, e poi ti ho aspettata per vederti l'anno successivo, per sentire le tue note e la tua espressione, quella con il tuo sopracciglio alzato, quando sei uscita ho capito, poi è iniziata la prima nota di Come saprei e mi sono innamorato, sei rimasta lì per molti anni fino a quando ti ho incontrata, il resto mi porta a ieri, e di nuovo ritorno lì, dove tutto è iniziato. Sei pazzesca», ha scritto Emanuel Lo, aggiungendo tre cuori rossi. La cantante, leggendo la dedica, ha commentato: «Ma sei pazzo!». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emanuel Lo a Giorgia: «Mi sono innamorato di te ascoltando Come saprei. E da lì non sono più tornato indietro»

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