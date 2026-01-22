Recentemente sono emersi i motivi dietro la fine dell'amicizia tra Blake Lively e Taylor Swift. La pubblicazione di una chat durante il processo Baldoni ha rivelato tensioni e sentimenti di distanza tra le due, con Swift che esprime nostalgia per un rapporto più autentico e spontaneo. Questa vicenda offre uno sguardo sulle dinamiche complesse di amicizie nel mondo dello spettacolo, evidenziando come anche legami apparentemente forti possano attraversare momenti di difficoltà.

Il rapporto tra l'attrice e Taylor Swift si è raffreddato proprio quando la popstar è stata chiamata in causa all'interno della battaglia legale, con il team legale di Baldoni che sosteneva il coinvolgimento di Swift da parte di Lively, rea di aver sfruttato a suo vantaggio l'influenza mediatica dell'amica durante la produzione. Alla fine, il team di Baldoni è riuscito a ottenere la visione delle chat private tra Blake Lively e Taylor Swift, trovando i commenti delle due su ciò che stava accadendo durante la produzione di It Ends With Us, oltre a qualcosa che non è certamente utile alle indagini, ma è un assist per il grande pubblico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I veri motivi per cui Blake Lively e Taylor Swift non sono più amiche: «Mi sento più distante da te persino di quanto lo siamo geograficamente»

Blake Lively "umiliata" da Justin Baldoni nella scena del parto, e spunta l'sms al vetriolo a Taylor SwiftBlake Lively ha presentato documenti legali in cui denuncia il comportamento di Justin Baldoni, coinvolto nella scena del parto del film.

