Giorgia racconta di aver parlato con Emanuel Lo dopo il bacio di Bonolis in diretta. La cantante ha detto che lui ha risposto solo “bene” e poi non le ha più rivolto parola. La scena ha fatto discutere sui social e ha suscitato molte reazioni tra il pubblico.

Giorgia, intercettata da Fiorello a “La Pennicanza”, ha commentato il bacio a stampo che Paolo Bonolis le ha dato a sorpresa durante la prima puntata di “Taratata”. Fiorello ha chiamato l’artista in videochiamata: “Sono rimasta un attimo interdetta! Sapevo che c’era il momento dell’invito al bacio, ma non avevo capito che dovevamo dare l’esempio noi. E ho pensato subito: adesso chi lo dice ad Emanuel Lo? Lui non è geloso. Però quando sono tornata a casa gli ho raccontato tutto, lui ha detto ‘bene’ e non mi ha rivolto più parola!”. Fiorello conclude la conversazione con un invito: “Per cancellare quella scena ora ci vuole il bacio, quello vero!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il bacio di Bonolis? Quando sono tornata a casa ho raccontato tutto a Emanuel Lo. Lui ha detto ‘bene’ e non mi ha rivolto più parola!”: così Giorgia – IL VIDEO

Approfondimenti su Giorgia Bonolis

Giorgia rivela i dettagli del bacio con Paolo Bonolis durante la trasmissione Taratatà.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giorgia Bonolis

