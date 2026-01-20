Deepfake porno su X l’Ue avvisa Elon Musk | Possibili divieti nel quadro della legge sull’Intelligenza artificiale

L’Unione Europea ha avvertito Elon Musk riguardo ai contenuti deepfake porno diffusi su X, sottolineando la possibilità di introdurre divieti specifici nell’ambito della normativa sull’intelligenza artificiale. Dopo lo scandalo legato a video manipolati di utenti, le autorità europee si preparano a considerare misure volte a regolamentare e limitare l’uso di questa tecnologia.

Dopo lo scandalo degli utenti social spogliati con Grok e rilanciati sulla piattaforma X di Elon Musk, l’Unione europea evoca la possibilità di mettere fuorilegge i deepfake sessuali nel quadro della legge sull’intelligenza artificiale. Grok è il software di Ia incorporato nel social network un tempo chiamato Twitter: in questo modo, diffondere le finte immagini di persone denudate (donne soprattutto) è facilissimo. “Il divieto di pratiche dannose nell’ambito dell’IA potrebbe essere rilevante per affrontare il problema dei deepfake sessuali non consensuali e del materiale pedopornografico. Dipende dal tipo di danno che causano”, ha spiegato la vice presidente della Commissione europea Henna Virkkunen intervenendo alla plenaria a Strasburgo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

