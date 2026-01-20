Elon Musk ha presentato un'azione legale contro le principali major discografiche e la National Music Publishers Association (NMPA), accusandole di aver esercitato pressioni per imporre a X, la piattaforma di Musk, l'acquisto di licenze musicali. La causa mira a chiarire le pratiche commerciali e a tutelare l'indipendenza di X nel settore musicale, portando all'attenzione questioni di concorrenza e diritti digitali.

Elon Musk ha intentato una causa antitrust contro le principali case discografiche e la loro organizzazione commerciale, la National Music Publishers Association (NMPA). Secondo il patron social network, all’inizio di questo mese le major e la NMPA avevano colluso illegalmente per costringere X ad acquistare licenze per l’intero settore, senza le quali non avrebbero potuto ospitare migliaia di brani. La causa, depositata il 9 gennaio, sostiene che sia le aziende sia la NMPA hanno tentato di “sfruttare il potere monopolistico” per costringere il sito di social media ad acquistare licenze da tutti gli editori musicali a tariffe ingiustamente elevate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Elon Musk ha avviato un'azione legale verso le principali major discografiche per aver costretto X all'acquisto di licenze musicali

