LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | Coiro fa sognare negli 800! Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60 Alle 18.10 la seconda sessione

Durante i Mondiali indoor di atletica 2026, si sono svolte le gare di qualificazione negli 800 metri maschili e nei 60 metri, con atleti provenienti da vari paesi. Nella prima batteria degli 800, Guilherme Orenhas del Brasile ha concluso con un tempo di 1:47. Altre batterie sono in corso e i risultati saranno aggiornati in tempo reale. La seconda sessione si svolge alle 18.10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28: Al via la seconda batteria degli 800 maschile. Questi i protagonisti: 2 Guilherme Orenhas BRA 1:47.94 3 Marino Bloudek CRO 1:45.19 4 Alexander Stepanov GER 1:45.84 5 Handal Roban VIN 1:44.73 6 Cooper Lutkenhaus USA 1:44.03 13.25: Primo posto per l’australiano Bol con 1’45?87, personale, secondo il giapponese Clay con 1’46?08 13.21: Questi i protagonisti della prima batteria degli 800. Primi due e migliori 6 tempi in semifinale. Questi i protagonisti: 2 Ivan Pelizza SUI 1:45.99 3 Corentin Le Clezio FRA 1:45.87 4 Clay Allon Tatsunami JPN 1:45.17 5 Navasky Anderson JAM 1:44.75 6 Peter Bol AUS 1:47. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Coiro fa sognare negli 800! Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60. Alle 18.10 la seconda sessione Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60! Problemi per Dester, attesa per Diaz e Dallavalle Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Ceccarelli in semifinale nei 60! Attesa per Diaz e Dallavalle Approfondimenti e contenuti su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in... Temi più discussi: Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Tv: Mondiali indoor su RaiSport e Sky Sport; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Coiro fa sognare negli 800! Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60. Alle 18.10 la seconda sessioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.17: Molto bene Eloisa Coiro che va a vincere in rimonta con 1'5987, che è il record stagionale dell'azzurra, ... oasport.it Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVELa stagione indoor di atletica si chiude a Torun con i Campionati del mondo indoor 2026: scopri tutti i risultati aggiornati in tempo reale. olympics.com Sono iniziati i Mondiali Indoor di Atletica in quel di Torun, in Polonia. I nostri atleti stanno già scendendo in posta. Grande attesa per Andy Diaz nel salto triplo, Ceccarelli e Randazzo si sono qualificati per le semifinali nei 60 metri. E poi Mattia Furlani, Nadia Ba - facebook.com facebook Mondiali indoor di atletica, i risultati delle gare di oggi LIVE #SkySport #Atletica #Torun2026 x.com