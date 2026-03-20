Eloisa Coiro sfiora il personale e avanza in semifinale negli 800 ai Mondiali indoor Fuori Pellicoro

Eloisa Coiro ha passato il turno e si è qualificata per la semifinale degli 800 metri donne ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia. La sua prestazione ha permesso all’Italia di ottenere un risultato positivo nella prima sessione di gare. Fuori dalla competizione, invece, Pellicoro non è riuscito a passare le batterie. Le qualificazioni sono concluse con un bilancio misto per la squadra italiana.

Bilancio agrodolce per l’Italia al termine delle batterie degli 800 metri donne andate in scena nella sessione mattutina della giornata inaugurale dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026 a Torun (in Polonia). Una sola delle due azzurre impegnate ha infatti centrato l’obiettivo della qualificazione, staccando il pass per le semifinali in programma domattina. Debutto convincente in questa edizione della rassegna iridata al coperto per Eloisa Coiro, che ha sfoderato una prestazione di alto livello vincendo la sesta e ultima batteria con il tempo di 1:59.87, a soli 11 centesimi dal primato personale stabilito due anni orsono a Glasgow. La 25enne romana ha ritoccato il suo miglior riscontro stagionale, dimostrando un’ottima condizione e candidandosi per un ruolo da outsider in vista di una possibile finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Eloisa Coiro sfiora il personale e avanza in semifinale negli 800 ai Mondiali indoor. Fuori Pellicoro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Coiro fa sognare negli 800! Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60. Alle 18.10 la seconda sessione Atletica, Pellicoro vola negli 800 indoor: vittoria a Philadelphia in 2:00.93La mezzofondista della Bracco Atletica migliora di oltre un secondo il personale al coperto dopo il titolo italiano di Ancona.