Eid al-Fitr è stata una festa per migliaia di persone

Eid al-Fitr è stata una festa per migliaia di persone che hanno partecipato alle celebrazioni per la fine del Ramadan. Durante l’evento, sono state svolte preghiere pubbliche e momenti di condivisione tra le comunità. Molti hanno indossato abiti tradizionali e si sono riuniti in spazi aperti per festeggiare insieme. La giornata è stata caratterizzata da cibo e incontri tra amici e famiglie.

L’"Eid al-Fitr" è la festa che sancisce la conclusione del mese sacro di Ramadan. Una celebrazione importante, ricca di significato per i musulmani, tant’è che nel corso della mattinata di ieri tantissime persone (oltre mille), appartenenti alla nutrita comunità islamica del territorio senigalliese, si sono riunite al PalaPanzini. "È una ricorrenza fondamentale per i fedeli, una festa che richiama ed unisce persone di tante etnie diverse: dal mondo arabo, all’Asia sino agli europei" spiega al Carlino Rachid Ouqqass, segretario del Centro culturale islamico di Senigallia "Al Noor". "Hanno partecipato uomini, giovani di varie fasce di età e tante donne". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Eid al-Fitr, è stata una festa per migliaia di persone" Articoli correlati Egitto, migliaia di persone in preghiera a Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-FitrMigliaia di cittadini egiziani hanno partecipato alle preghiere nella moschea al-Seddik de Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-Fitr, che... Eid al-Fitr, il bacio della Luna che accende la festa: dai dolci ai riti, ecco come finisce il RamadanL’Eid al-Fitr è una delle ricorrenze religiose più importanti del calendario islamico: segna la fine del Ramadan, il mese sacro del digiuno, e... The Story of the First Eid al-Fitr in Islam | Ramadan, Badr, and the Birth of Eid Contenuti e approfondimenti su Eid al Fitr è stata una festa per... Temi più discussi: Eid al-Fitr: come si festeggia nei Balcani la fine del Ramadan?; È l’Eid al Fitr: come la comunità islamica celebra la fine del Ramadan; Da Gaza all'Italia, i festeggiamenti per la fine del Ramadan. FOTO; Eid al-Fitr: cos’è la festa che segna la fine del Ramadan e come si celebra nel mondo. Fine del Ramadan, musulmani in festa in tutto il mondo: cosa è e come si festeggiaMigliaia di musulmani nel mondo sono in festa per l' Eid al-Fitr, che significa 'rottura del digiuno': è il giorno che chiude i 30 giorni di digiuno del Ramadan ... dire.it Eid Mubarak significato e perché si dice anche per la fine del RamadanEid Mubarak è l'espressione utilizzata dalle persone di fede musulmana per augurare la fine del Ramadan, il mese sacro di digiuno osservato dai fedeli di Maometto. L'augurio viene utilizzato sia in oc ... tg24.sky.it Oggi è l'Eid al Fitr, la “festa di fine digiuno", e milioni di musulmani in tutto il mondo si riuniscono per preghiere e celebrazioni. Un po' di foto: facebook Auguri a tutti i nostri colleghi, diplomatici dei Paesi musulmani, ai nostri connazionali musulmani, così come tutti gli altri fedeli dell'Islam, per la festa di Eid al-Fitr, che segna la fine del sacro mese del Ramadan! x.com