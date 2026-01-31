E-Prix Miami 2026 | Evans torna alla vittoria risorgono anche le Porsche

Evans torna alla vittoria nel terzo round della Formula E a Miami. Il pilota neozelandese, partito dalla nona posizione, riesce a risalire fino al primo posto e conquistare il successo. Sul podio anche Müller e Wehrlein, che completano il podio in una gara ricca di sorprese. Risultato importante per Evans e per la Jaguar, che torna a sorridere dopo alcune gare difficili.

Un determinato Mitch Evans su Jaguar si è aggiudicato l’E-prix di Miami 2026, combattutissimo terzo round della stagione 12 di Formula E. L'esperto neozelandese ha così conquistato la sua prima vittoria stagionale mettendo simultaneamente a referto la sua 15a affermazione in carriera con le monoposto elettriche, risultato che ne fa il pilota più vincente in questo campionato pur senza aver mai centrato il titolo iridato. Il suo risultato è stato certamente un toccasana per il team Jaguar Tcs, arrivato a Miami con zero punti all'attivo, ma la gara in Florida ha rappresentato una boccata d'aria anche per il team ufficiale Porsche, che ha piazzato entrambe le sue vetture sul podio grazie a Nico Müller e Pascal Wehrlein. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il campionato di Formula E torna negli Stati Uniti, questa volta a Miami.

