L’attore Nicholas Brendon, famoso per aver interpretato Xander nella serie televisiva “Buffy l’Ammazzavampiri”, è deceduto a 54 anni venerdì scorso. Secondo quanto si è appreso, l’attore stava assumendo medicinali e seguendo cure per gestire una diagnosi medica. La notizia ha suscitato sconcerto nel mondo dello spettacolo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

Mondo del cinema in lutto. Nicholas Brendon, noto come Xander della serie tv cult “Buffy – L’ammazzavampiri”, è morto a 54 anni, ieri venerdì 20 marzo. Ad annunciarlo la famiglia dell’attore con un lungo comunicato condiviso sui social. “Ci si spezza il cuore nel condividere la notizia della morte di nostro fratello e figlio, Nicholas Brendon; è morto nel sonno per cause naturali”, si legge. E ancora: “La maggior parte delle persone conoscono Nicky per il suo lavoro come attore, e per i personaggi che ha portato in vita nel corso degli anni. Recentemente Nicky aveva trovato la sua passione nella pittura e nell’arte. Nicky amava condividere il suo talento entusiastico con la sua famiglia, gli amici e i fan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Xander di “Buffy l’Ammazzavampiri”. L’attore Nicholas Brendon “stava prendendo delle medicine e si sottoponeva a delle cure per gestire la sua diagnosi”

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