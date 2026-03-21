È morto Nicholas Brendon l'indimenticabile Xander di Buffy L'ammazzavampiri | aveva 54 anni

È morto Nicholas Brendon, attore noto per aver interpretato Xander Harris nella serie televisiva Buffy l’ammazzavampiri. Aveva 54 anni. Negli ultimi anni si era dedicato alla pittura. La sua carriera comprende anche altri ruoli nel mondo dello spettacolo, ma è principalmente ricordato per il personaggio nella serie creata da Joss Whedon.

È morto Nicholas Brendon: celebre per il ruolo di Xander Harris nel cult di Joss Whedon, negli ultimi anni si era dedicato alla pittura. L'annuncio della famiglia sui social: "Si è spento nel sonno per cause naturali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Morto Nicholas Brendon attore di "Buffy l'ammazzavampiri", aveva 54 anni: le cause del decesso

Nicholas Brendon, Xander nella serie Buffy, è morto a 54 anniLa famiglia, con un post su Instagram, ha confermato online che l'attore ha perso la vita nel sonno nella giornata di venerdì 20 marzo 2026.

Contenuti utili per approfondire Nicholas Brendon

Temi più discussi: Morto Nicholas Brendon attore di Buffy l'ammazzavampiri, aveva 54 anni: le cause del decesso; Nicholas Brendon è morto, l'attore di Buffy l'ammazzavampiri aveva 54 anni. La famiglia: Si è spento nel sonno; Nicholas Brendon, Xander nella serie Buffy, è morto a 54 anni; Nicholas Brendon, morto lo Xander della serie Buffy: l'attore aveva 54 anni. La famiglia: Se n'è andato nel sonno.

È morto Nicholas Brendon, noto soprattutto per il ruolo di Xander nella serie Buffy l’ammazzavampiriÈ morto l’attore statunitense Nicholas Brendon, noto soprattutto per il ruolo di Xander Harris in Buffy l’ammazzavampiri, una delle serie tv per adolescenti più famose di fine anni Novanta e primi ann ... ilpost.it

Nicholas Brendon è morto, l'attore di Buffy l'ammazzavampiri aveva 54 anni. La famiglia: «Si è spento nel sonno»Nicholas Brendon, l'attore iterprete di Xander Harris in Buffy l'ammazzavampiri e Kevin Lynch in Criminal Minds, ... msn.com

È morto Nicholas Brendon, noto soprattutto per il ruolo di Xander nella serie “Buffy l’ammazzavampiri” x.com

È morto Nicholas Brendon! L'attore, noto per aver interpretato il ruolo di Xander in Buffy - L'ammazzavampiri, aveva 54 anni A comunicare la scomparsa è stata la famiglia dell'attore attraverso un post su Instagram. "Ci si spezza il cuore nel condividere la not facebook