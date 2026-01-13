Il dibattito sul referendum si intensifica, con polemiche sulla data e il rinnovo del Csm al centro delle discussioni. Nel fronte del no, si aggiunge un altro sostenitore di rilievo, Paolo Cirino Pomicino, rafforzando le opposizioni alla riforma della giustizia. La questione rimane aperta, mentre le diverse posizioni si confrontano su temi chiave per il sistema giudiziario italiano.

Buone notizie per il fronte del no al referendum. Dopo le adesioni, nei giorni scorsi, di Mastella e Gad Lerner, scende in campo un altro pezzo da novanta contro la riforma della giustizia: Paolo Cirino Pomicino. Persona competente come lui stesso ha ammesso: «Mi hanno messo sotto indagine 42 volte, e in 41 sono uscito pulito con formula pienissima. Pulito come un bambino appena nato. Il quarantaduesimo in un certo senso non conta, perché ero reo confesso. Una storia di finanziamento illecito alla corrente politica che guidavo», dice in una intervista al Secolo XIX. Insomma una quisquilia. Nel frattempo continua la polemica degli oppositori alla riforma sulla data del referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum: polemiche sulla data, guardando al rinnovo del Csm. Intanto il fronte del no ‘arruola’ Cirino Pomicino

Leggi anche: Referendum, si stringe sulla data per non rinviare al 2030 il nuovo Csm

Leggi anche: Cirino Pomicino contro la riforma Nordio, alla luce di 42 procedimenti e 41 assoluzioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Referendum, Meloni conferma: “Si vota il 22-23 marzo”; Referendum sulla Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo; Meloni su riforma Giustizia: 22-23 marzo data referendum, nessuna forzatura; Referendum, Meloni: 22 e 23 marzo la data più probabile.

Referendum sulla giustizia, il governo fissa la data, si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Ma il periodo potrebbe cambiare: ecco perché - Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di tenere il 22 e 23 marzo il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, fissando la consultazione per la data annunciata dalla presidente del Consi ... orizzontescuola.it

Referendum sulla giustizia, il governo ha deciso la data: si voterà il 22 e 23 marzo - Arriviamo serenamente alla data e facciamo esprimere gli italiani" ... msn.com