Cirino Pomicino contro la riforma Nordio alla luce di 42 procedimenti e 41 assoluzioni

Cirino Pomicino si oppone alla riforma Nordio, evidenziando la sua lunga esperienza giudiziaria con 42 procedimenti e 41 assoluzioni. La sua posizione, inattesa per un esponente del centrodestra con un passato complesso, solleva riflessioni sul rapporto tra giustizia e riforme in ambito penale. Un intervento che, pur senza toni enfatici, invita a considerare con attenzione gli effetti delle nuove misure sulla tutela dei diritti e sulla giustizia.

Cirino Pomicino: «Quell’estate con il colera a Napoli...Ero assessore ma facevo le iniezioni» - «Ancora una volta sono in ospedale a Torino, se Dio vuole la prossima settimana torno a Roma». corriere.it

Parla Pomicino. L'eterna commedia sulla manovra vista da chi ricorda “l'assalto alla diligenza” - I bisticci sul micro e sul macro, su extraprofitti e affitti brevi; l’avvitamento sul dettaglio, le dichiarazioni sotto i riflettori e le parole sottotraccia a proposito di chi ha deciso cosa, di chi ... ilfoglio.it

Perché, per il governo, il risanamento dei conti è solo un successo formale. Di Paolo Cirino Pomicino - facebook.com facebook

