È deceduto all’età di 87 anni Paolo Cirino Pomicino, figura politica nota per aver ricoperto il ruolo di parlamentare della Democrazia Cristiana e di ministro nei governi guidati da Andreotti. La sua carriera ha attraversato diversi decenni della politica italiana, lasciando un’impronta significativa nel panorama politico nazionale. La sua scomparsa è stata comunicata dalle fonti ufficiali.

Si è spento all’età di 87 anni Paolo Cirino Pomicino, ex parlamentare della Dc e ministro dei governi Andreotti. Il politico è morto nel pomeriggio, era ricoverato da qualche giorno. Nato a Napoli nel 1939, Pomicino si era laureato in Medicina e specializzato in Neurologia. Ma più che medico è stato uno dei protagonisti della politica italiana della seconda metà del Novecento e dei primi decenni del nuovo millennio. Esponente di primo piano della Democrazia Cristiana, ha fatto parte della direzione e del consiglio nazionale del partito, costruendo una carriera politica che lo ha visto protagonista a livello locale, nazionale ed europeo. Figura di grande rilievo e spesso controversa, Paolo Cirino Pomicino ha attraversato le trasformazioni politiche dell’Italia repubblicana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Paolo Cirino Pomicino, l’ex parlamentare della Dc e ministro dei governi Andreotti aveva 87 anni

Articoli correlati

A 87 anni è morto l'ex ministro Dc Paolo Cirino PomicinoDeputato dal '76 al '94, ministro e leader della corrente andreottiana della Democrazia cristiana, Pomicino era nato a Napoli nel settembre del 1939...

Leggi anche: È morto Paolo Cirino Pomicino. L'ex ministro Dc aveva 86 anni

Morto Paolo Cirino Pomicino: l'ex ministro napoletano aveva 86 anni

Contenuti utili per approfondire Paolo Cirino Pomicino

Temi più discussi: E' morto Paolo Cirino Pomicino; Per il referendum a Rivalta le scuole restano aperte: si vota nel castello; Formazione professionale, cambiano i corsi, 100 milioni e nuovo avviso per il catalogo dell'offerta; Lo bollarono come colluso senza un processo: Rotondi difende Lima su Facebook. Peccato che a condannarlo fu Cosa Nostra.

Paolo Cirino Pomicino è morto. L’ascesa nella Prima Repubblica, il tonfo con Tangentopoli e gli ultimi anni da osservatore criticoFu tra i personaggi chiave della Democrazia Cristiana a cavallo tra anni ‘80 e ‘90 e figura emblematica della stagione della Prima Repubblica ... quotidiano.net

È morto Paolo Cirino Pomicino: aveva 86 anniL'ex leader della Dc, a lungo ministro tra gli anni '80 e i primi anni '90. Pomicino era nato a Napoli il 3 settembre del 1939 ... rainews.it

È morto a 86 anni Paolo Cirino Pomicino. Ex ministro e leader della Dc andreottiana, si è spento a Roma nella clinica Quisisana. «Confermiamo questa dolorosa notizia», ha riferito l'esponente democristiano Gianfranco Rotondi, che ricorda con commozione: facebook