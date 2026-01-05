Ternana-Livorno 2-1 le fere vincono in rimonta

Nella sfida valida per il campionato, Ternana e Livorno si sono affrontate in una partita caratterizzata da impegno e determinazione. Le fere hanno concluso la gara con una vittoria in rimonta, grazie a una prestazione di sacrificio su un campo reso difficile dalla pioggia. La partita rappresenta un importante inizio di ritorno per la Ternana, che ha dimostrato volontà e compattezza.

Terni, 4 gennaio 2026 – Le fere iniziano al meglio il girone di ritorno, battendo in rimonta il Livorno con una gara di grande sacrificio su un terreno reso pesante dalla pioggia. Si comincia con un colpo di testa ravvicinato di Pettinari e la grande risposta di Seghetti. Livorno in vantaggio con un sinistro "a giro" di Biondi su incertezza della difesa rossoverde. D'Alterio evita il possibile 2-0 di Dionisi e sulla ribattuta Di Carmine non trova la porta. Kerrigan pareggia di destro da centro area su preciso assist di Orellana. Seghetti è decisivo su un sinistro ravvicinato di Martella. Nella ripresa, Orellana (tra i migliori) impegna il portiere di sinistro.

