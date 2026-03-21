Dynamite 18.032026 Mr Revolution

Dynamite del 18 marzo 2026 si svolge alla Save Mart Center di Fresno, California, e si concentra sugli eventi legati a Revolution. Durante la serata, si assiste al ritorno di Will Ospreay sul ring dopo sei mesi di assenza e si parla di una proposta di Swerve Strickland a Kenny Omega. L’episodio mette in evidenza le reazioni dei protagonisti e le reazioni del pubblico.

Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dalla Save Mart Center di Fresno, California. Puntata interamente dedicata alle conseguenze di Revolution, che vede il tanto atteso ritorno sul ring di Will Ospreay dopo sei mesi di assenza e una proposta clamorosa di Swerve Strickland a Kenny Omega. Lo show si apre con un video riassuntivo dei momenti salienti di Revolution. Prima dell’inizio della puntata viene reso noto che Toni Storm è stata brutalmente attaccata nel backstage e non potrà competere stasera. Mina Shirakawa, convinta che la responsabile sia Marina Shafir — che però non conferma né smentisce il suo coinvolgimento — ha giurato vendetta e prenderà il suo posto nel match No Holds Barred. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Dynamite 18.03.2026 Mr. Revolution Articoli correlati Kenny Omega potrebbe tornare a Revolution? Le condizioni dopo DynamiteUna sconfitta che va oltre il risultato sul ring: la vittoria di Kenny Omega contro Swerve Strickland non è l’unico elemento a definire la situazione... Dynamite 18.02.2026 I needed thisBenvenuti all’analisi del Dynamite, in diretta dal Memorial Auditorium di Sacramento, California. Simply Reliable Studios Presents - AEW - Revolution Watch Along Tutti gli aggiornamenti su Dynamite 18 03 2026 Mr Revolution Temi più discussi: AEW Dynamite 18-03-2026 – Anteprima; AEW: Risultati AEW Dynamite 18-03-2026; AEW: Risultati AEW Dynamite 18-03-2026; AEW Dynamite 18-03-2026 – Risultati della puntata. AEW: Risultati AEW Dynamite 18-03-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di Dynamite, show della AEW che si è svolto il 18-03-2026 ... spaziowrestling.it AEW Dynamite Results, Winners, Live Grades, Reaction, Highlights After Revolution 2026The March 18 edition of Dynamite followed a dramatic and shocking Revolution while completing All Elite Wrestling's California run in the Save Mart Center in Fresno. bleacherreport.com Dynamite BADA$$ Live : TOO FIGHTERS (Foo Fighters Tribute) support WICKED STORM facebook