Dynamite 18.022026 I needed this

Il Dynamite del 18 febbraio 2026 si è svolto al Memorial Auditorium di Sacramento, California, a causa di un grande evento sportivo che ha richiamato molti spettatori. La serata ha visto l’atteso confronto tra MJF e Hangman Adam Page, con entrambe le superstar pronte a lottare per il titolo mondiale a Revolution. Sul ring anche Kenny Omega e Swerve Strickland si sono sfidati in un match che ha tenuto tutti col fiato sospeso. La serata ha offerto momenti di grande spettacolo e tensione.

Benvenuti all'analisi del Dynamite, in diretta dal Memorial Auditorium di Sacramento, California. Una puntata imperdibile che promette scintille con il faccia a faccia tra MJF e Hangman Adam Page in vista del match per il titolo mondiale a Revolution, e un main event stellare tra Kenny Omega e Swerve Strickland. Lo show si apre con una serie di brevi promo. Mina Shirakawa dichiara di volere il TBS Title dopo aver tagliato i capelli a Wheeler Yuta. Willow Nightingale risponde dicendo che difenderà il titolo e che vinca la migliore. Megan Bayne si definisce una dea dell'All Elite. Swerve Strickland, con tono intenso, dice di aver bisogno di questa vittoria.