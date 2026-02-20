Kenny Omega potrebbe tornare a Revolution? Le condizioni dopo Dynamite

Kenny Omega potrebbe tornare a Revolution dopo la recente sconfitta contro Swerve Strickland durante la puntata di Dynamite. La sua sconfitta non è stata solo un risultato sportivo, ma ha segnato anche un passo importante nel suo percorso. Omega si è mostrato determinato a reagire, lavorando intensamente in allenamento. I fan attendono con ansia un suo possibile ritorno in azione, sperando di vederlo presto sul ring. La sua presenza resta al centro delle discussioni.

Una sconfitta che va oltre il risultato sul ring: la vittoria di Kenny Omega contro Swerve Strickland non è l’unico elemento a definire la situazione che si prospetta per Revolution. L’episodio è stato accompagnato da un violento attacco post-match che ha acelerato le valutazioni sull’impegno di Omega nei prossimi appuntamenti AEW e sulle proprie possibilità al pay-per-view imminente. Secondo Fightful Select, Omega non è attualmente in programma per un match a Revolution a causa di conflitti di programmazione preesistenti. In breve, il confronto con Strickland resta archiviato per l’immediato cartellone, senza una collocazione nel grande evento.🔗 Leggi su Mondosport24.com

