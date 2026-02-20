Kenny Omega potrebbe tornare a Revolution? Le condizioni dopo Dynamite

Kenny Omega potrebbe tornare a Revolution dopo la recente sconfitta contro Swerve Strickland durante la puntata di Dynamite. La sua sconfitta non è stata solo un risultato sportivo, ma ha segnato anche un passo importante nel suo percorso. Omega si è mostrato determinato a reagire, lavorando intensamente in allenamento. I fan attendono con ansia un suo possibile ritorno in azione, sperando di vederlo presto sul ring. La sua presenza resta al centro delle discussioni.

Una sconfitta che va oltre il risultato sul ring: la vittoria di Kenny Omega contro Swerve Strickland non è l’unico elemento a definire la situazione che si prospetta per Revolution. L’episodio è stato accompagnato da un violento attacco post-match che ha acelerato le valutazioni sull’impegno di Omega nei prossimi appuntamenti AEW e sulle proprie possibilità al pay-per-view imminente. Secondo Fightful Select, Omega non è attualmente in programma per un match a Revolution a causa di conflitti di programmazione preesistenti. In breve, il confronto con Strickland resta archiviato per l’immediato cartellone, senza una collocazione nel grande evento.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Kenny Omega potrebbe tornare a Revolution? Le condizioni dopo Dynamite Leggi anche: AEW: Kenny Omega non è finito, il potente discorso dopo Dynamite Leggi anche: Kenny Omega rischia di saltare Revolution: aggiornamenti sulla sua condizione Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: AEW | Kenny Omega non è finito il potente discorso dopo Dynamite; AEW: Kenny Omega non è finito, il potente discorso dopo Dynamite. After #AEWDynamite went off the air, Kenny Omega vowed to continue his chase for the AEW World Championship x.com Intervistato da Justin Barrasso, Kenny Omega ha sottolineato come d'ora in avanti il suo ruolo sarà quello di aiutare la #AEW a formare le giovani grandi stelle del futuro. "Questo è il mio ruolo ora più che mai. Dobbiamo avere fiducia nel nostro futuro. Ci sono - facebook.com facebook