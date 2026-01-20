Liceo ' Galilei-Moro' la Provincia rassicura studenti e genitori | Edificio stabile

Questa mattina si è svolto un incontro al Liceo 'Galilei-Moro' con il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, e la dirigente provinciale. L’obiettivo è stato rassicurare studenti e genitori sulla sicurezza dell’edificio, confermando la stabilità strutturale dell’immobile. La Provincia ha ribadito l’impegno a garantire ambienti scolastici sicuri e adeguati alle esigenze della scuola.

Questa mattina si è svolto un incontro istituzionale presso il Liceo 'Galilei–Moro' alla presenza del Presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, della dirigente provinciale arch. Denise Decembrino, del Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, della Vicesindaca Cecilia Simone, dei.

