due ruote in frenata monopattini in cerca di equilibrio

Due ruote in frenata e monopattini che cercano equilibrio. Da tempo considerato un mezzo leggero e semplice, il monopattino si confronta con l’uso quotidiano nelle città e con le richieste di sicurezza. Le esigenze di stabilità e controllo sono al centro delle discussioni tra utenti, amministrazioni e aziende produttrici, mentre i veicoli si evolvono per adattarsi alle nuove normative e alle esigenze di mobilità.

Per anni è stato il veicolo “sbarazzino“ per eccellenza. Maneggevole al limite dell’essenziale, velocissimo e soprattutto poco costoso il monopattino elettrico ha incarnato il “mezzo dell’ultimo miglio“, da prendere al volo e poi lasciare - o in molti casi abbandonare - sul marciapiede sotto casa o di fronte all’ingresso della stazione. Stagioni di spensieratezza e di anarchia che ormai sono definitivamente concluse: il monopattino è assurto a rango di veicolo riconosciuto dal Codice della Strada e insieme agli obblighi (casco, segnaletica e targa) sono arrivati anche gli oneri (assicurazione). Una rivoluzione che in Italia ha finito per incidere sul gradimento e giocoforza sulle vendite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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