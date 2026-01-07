Due ruote nel 2025 mercato a due velocità | scooter in crescita moto in frenata

Nel 2025, il mercato italiano delle due ruote mostra una dinamica divisa: gli scooter registrano una crescita, mentre le moto rallentano, contribuendo a un calo complessivo del 7,5% nelle immatricolazioni. Questa tendenza riflette cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e nelle esigenze di mobilità, delineando un panorama in evoluzione per il settore.

Il mercato italiano delle due ruote archivia il 2025 con un bilancio dagli andamenti divergenti. A fronte di una flessione complessiva del 7,5% nelle immatricolazioni, emergono infatti traiettorie opposte tra le diverse tipologie di veicoli: gli scooter avanzano, mentre le moto accusano un arretramento deciso. A certificarlo sono i dati annuali diffusi da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) che fotografano un settore condizionato sia da fattori normativi sia da un contesto economico ancora instabile. Nel dettaglio, il comparto chiude l’anno con 345.287 veicoli immatricolati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

