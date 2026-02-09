Assedio a Cuba | Trump rafforza l’embargo L’Avana trema

Gli Stati Uniti hanno deciso di rafforzare l’embargo contro Cuba, aggravando ulteriormente la situazione sull’isola. Mentre Caracas si avvicina sempre di più agli Stati Uniti dopo l’arresto di Maduro, l’Avana si trova sotto pressione. Le autorità cubane temono un’escalation che potrebbe colpire duramente l’economia e la popolazione. La tensione tra Washington e L’Avana cresce di giorno in giorno.

Dopo la cattura di Nicolas Maduro da parte della Delta Force statunitense a Caracas e dopo il sostanziale passaggio del Venezuela nel campo filo-statunitense decretato dalla neo-presidente Delcy Rodriguez, gli Usa hanno iniziato un vero e proprio assedio di Cuba, che ora sente il fiato sul collo della pressione di Washington. L’assedio a Cuba degli Usa di Trump. Donald Trump lo ha lasciato intendere: Cuba “potrebbe cadere presto” e L’Avana è il bersaglio numero uno, dopo la svolta a Caracas, della nuova dottrina strategica Usa per l’emisfero occidentale che mira a rimuovere ogni potenziale fonte di minaccia alla superpotenza nel cortile di casa geopolitico di Washington. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Assedio a Cuba: Trump rafforza l’embargo, L’Avana trema Approfondimenti su Cuba Assedio Un Rubio all’Avana, perché no? Trump mette Cuba alle strette: niente petrolio venezuelano, trema l’ultima isola comunista Donald Trump ha annunciato la sospensione delle forniture di petrolio venezuelano a Cuba, stringendo ulteriormente le già complesse condizioni dell’isola comunista. Trump minaccia Cuba con l’embargo totale. E la Russia… Gli Stati Uniti valutano l’ipotesi di un embargo totale contro Cuba, con l’obiettivo di incentivare un cambiamento politico sull’isola. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. “I think we're going to make a deal with Cuba”: Trump confirms amid tariff war with Havana Ultime notizie su Cuba Assedio Argomenti discussi: Cambiamenti per non morire. Cuba e l’assalto letale di Trump; Dichiarazione CRP-QI. Abbasso l'assedio imperialista su Cuba!; Sei decenni d’assedio: l’arsenale della malvagità contro Cuba; L’America vuole isolare Cuba: Dazi a chi fornisce petrolio. La storia mi assolverà: Trump rivendica l’assedio a Cubadi Federica Cresci - Cuba Mambi' Gruppo di Azione Internazionalista Trump oggi parla di Cuba senza più maschere. Non usa più soltanto la retorica dei ... pressenza.com È crisi umanitaria a Cuba, allarme dell'Onu: 'Rischio collasso umanitario'Per la carenza di petrolio in seguito allo stop delle forniture dal Venezuela. Guterres preoccupato: 'Le sanzioni Usa aggravano crisi e blackout' (ANSA) ... ansa.it Cuba, l’ora più dura: varato il piano di resistenza contro la crisi indotta dall’assedio USA #Cuba #USA #imperialismoamericano facebook Rifondazione Comunista condanna l'escalation disumana e illegale del blocco di #Trump contro #Cuba. L'ultimo ordine esecutivo di Trump impone dazi aggiuntivi sulle importazioni negli USA da qualsiasi paese che fornisca petrolio a Cuba, direttamente o in x.com

