Mosca chiama L’Havana | il Cremlino sfida l’embargo con due petroliere pronte a rifornire l’isola di gas e petrolio

Il governo russo ha annunciato che due petroliere sono pronte a partire verso Cuba per rifornire l’isola di gas e petrolio, sfidando così l’embargo internazionale. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato di mantenere una stretta solidarietà con il governo e il popolo cubano, confermando l’intenzione di sostenere l’isola in questo modo. La mossa rappresenta un gesto diretto di Mosca nei confronti delle restrizioni imposte a Cuba.

“ La Russia ribadisce la sua incrollabile solidarietà con il governo e il fraterno popolo di Cuba ”. Il messaggio risale a pochi giorni fa e lo ha diffuso il ministero degli Esteri russo. Mosca condanna “i tentativi di grave interferenza negli affari interni di uno Stato sovrano, le intimidazioni e l’uso di misure restrittive unilaterali illegali”. Anche se il Cremlino non ha nominato Trump, anche se ha evitato i richiami diretti al presidente americano che pochi giorni fa ha detto che a Cuba può riservare il destino che desidera, il richiamo è ovvio. (Queste sono state le parole precise del repubblicano: “ Credo che avrò l’onore di prendere Cuba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mosca chiama L’Havana: il Cremlino sfida l’embargo con due petroliere pronte a rifornire l’isola di gas e petrolio Articoli correlati Serbia: tregua sul gas russo ma lo scontro con Mosca sul petrolio (sanzionato) resta apertoIl presidente della Serbia, Alexander Vu?i?, può cantare vittoria, ma potrebbe trattarsi di una vittoria di Pirro. Putin chiama Trump: “L’avanzata russa spinga Kiev ai negoziati”. Mosca apre sul gas all’Europa. Il tycoon: “La guerra finirà presto”Al decimo giorno di guerra in Iran squillano i telefoni del Cremlino e della Casa Bianca: da una parte lo zar Vladimir Putin , dall’altra il...