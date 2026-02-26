Guide ambientali escursionistiche della Puglia per tre giorni nel Capo di Leuca | via al meeting 2026

Da oggi e fino a sabato, nel Parco naturale regionale Costa Otranto–Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, si svolge il meeting delle guide ambientali escursionistiche della Puglia. L’evento coinvolge professionisti del settore provenienti da diverse zone della regione e prevede tre giorni dedicati a attività formative e incontri di approfondimento. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e con un’attenzione particolare alla tutela ambientale.

A partire da oggi e fino a sabato, nel cuore del Parco naturale regionale Costa Otranto–Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, momenti di riflessioni e nuovi progetti sull'ambiente L'evento, promosso dall'Associazione italiana guide ambientali escursionistiche, rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale per una professione sempre più centrale nella promozione di un turismo consapevole, sostenibile e profondamente legato ai territori. Il programma prevede escursioni didattiche, un convegno multidisciplinare dedicato alla lettura del paesaggio salentino e workshop partecipativi, con il coinvolgimento di esperti in ambito naturalistico, scientifico e socio-ambientale.