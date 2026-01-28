Oggi a Benevento, presso Palazzo De Simone, si sono riuniti accademici, politici e manager per parlare di due grandi sfide: la transizione digitale e quella ambientale. L’obiettivo è capire come affrontare insieme i cambiamenti necessari, tra tecnologia e sostenibilità. I partecipanti hanno analizzato le criticità e le opportunità di queste transizioni, senza nascondere le difficoltà, ma cercando soluzioni pratiche e concrete. La giornata è iniziata con interventi di esperti che hanno messo in evidenza l’importanza di agire subito per preparare il terreno al futuro.

Ha preso il via oggi a Benevento, presso Palazzo De Simone, il convegno interdisciplinare “Transizione Digitale e Ambientale. La complessità delle transizioni gemelle”, promosso dall’Università degli Studi del Sannio – Dipartimento DEMM. L’iniziativa, articolata in due giornate di lavori, riunisce accademici, rappresentanti delle istituzioni e manager d’impresa in un confronto sui principali nodi della doppia transizione digitale e ambientale. «Le transizioni digitale e ambientale sollecitano interrogativi complessi che richiedono ricerca rigorosa, capacità di interpretazione dei fenomeni e un dialogo continuo tra ambiti disciplinari differenti», ha affermato la rettrice dell’Università del Sannio, Maria Moreno. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Transizione digitale e ambientale, due giorni di confronto a Benevento

Approfondimenti su Benevento Transizioni

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Benevento Transizioni

Argomenti discussi: La sostenibilità delle imprese familiari tra nuove regole e vecchi vincoli; Con Siemens Digital Industries Software la sostenibilità diventa un asset competitivo: AI e digital twin per ridisegnare la manifattura; GREEN.DAT.AI: quando l’IA diventa alleata dell’ambiente; Data center: materiali e costruzione pesano quasi quanto le operation.

Transizione Digitale e Ambientale. La complessità delle transizioni gemelleHa preso il via oggi a Benevento, presso Palazzo De Simone, il convegno interdisciplinare Transizione Digitale e Ambientale. La complessità delle transizioni gemelle, promosso dall’ Università degli ... tvsette.net

All’Università di Benevento un focus sulla transizione ambientale e digitaleBENEVENTO (ITALPRESS) – Si è svolto a Benevento, a Palazzo De Simone, il convegno interdisciplinare Transizione Digitale e Ambientale. La complessità delle transizioni gemelle, promosso dall’ Univer ... italpress.com

Il Comune aderisce al percorso sulla transizione ecologica e digitale. Faragalli: «Investiamo sui giovani, apriamo una porta sul mondo» - facebook.com facebook

Il Digital Networks Act cambia il passo alla transizione digitale europea: stop al rame e #fibraottica per tutti entro il 2035. Nel dialogo con @ansaeuropa, Francesco Rotunno: “Non conta la data, ma un processo che dia certezza a mercato e investimenti”. x.com