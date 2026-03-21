Il Ducati Lenovo Team ha fatto il suo debutto stagionale all’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, con entrambe le moto ufficiali che sono riuscite a passare direttamente in Q2 al termine delle prove di venerdì. Márquez si è classificato secondo nella sessione di Practice, mentre Bagnaia ha ottenuto il passaggio diretto alla seconda fase delle qualifiche.

Esordio incoraggiante per il Ducati Lenovo Team all’ Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, dove entrambe le Desmosedici ufficiali hanno conquistato l’accesso diretto alla Q2 al termine del venerdì. A mettersi particolarmente in evidenza è stato Marc Márquez, secondo nelle Practice a soli 125 millesimi dal miglior tempo, mentre Francesco Bagnaia ha chiuso in nona posizione, rimanendo nella top 10 decisiva per la qualificazione. La giornata brasiliana non è stata semplice sul piano delle condizioni. I piloti hanno dovuto prendere confidenza con un tracciato nuovo per il Motomondiale, facendo i conti con un meteo in continua evoluzione e con una pista che ha cambiato grip e asciugatura nel corso delle sessioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Ducati Lenovo Team, debutto positivo a Goiânia: Márquez secondo nelle Practice, Bagnaia centra la Q2

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