Márquez sfiora la vittoria nella Sprint in Thailandia | secondo posto per il Ducati Lenovo Team Bagnaia chiude nono

Al Chang International Circuit si è disputata la prima Sprint della stagione, con il Ducati Lenovo Team protagonista. Marc Márquez ha sfiorato la vittoria, finendo in seconda posizione, mentre Francesco Bagnaia, partito dalla quarta fila, ha concluso la gara in nona posizione dopo aver affrontato una rimonta. La corsa si è svolta con molti colpi di scena e un confronto serrato tra i piloti.

Il Ducati Lenovo Team apre la stagione con una Sprint subito combattuta al Chang International Circuit: Marc Márquez lotta per la vittoria fino all'ultimo e taglia il traguardo in seconda posizione, mentre Francesco Bagnaia chiude in nona dopo una gara di rimonta dalla quarta fila. Una Sprint condizionata da temperature elevate e da un asfalto complicato da interpretare, dove la gestione del limite – e la capacità di restare lucidi nei momenti chiave – ha fatto la differenza. Márquez: partenza da manuale, leadership e duelli fino alla penalità. Scattato dalla seconda casella, Márquez è stato perfetto allo start: si è preso la testa della gara alla prima curva e ha gestito una fase iniziale ad altissima intensità, prima nel confronto con Bezzecchi (nei primi giri) e poi nella battaglia con Acosta.