Droga pronta allo spaccio | fermato un 40enne con 18 involucri

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli, trovato in possesso di 18 involucri di sostanza stupefacente. L'operazione si è svolta in un’area urbana dove il sospetto è stato fermato e sottoposto a controllo. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati i 18 involucri pronti per essere spacciati.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne della provincia di Napoli per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro, nella giornata di ieri, durante un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intercettato un’autovettura guidata da un 40enne della provincia di Napoli, con a carico precedenti di polizia, rinvenendo addosso all’uomo nr. 18 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 7,62, 335 euro in banconote di vario taglio ed un coltello a serramanico, il tutto debitamente sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga pronta allo spaccio: fermato un 40enne con 18 involucri Articoli correlati Belpasso, scoperta droga pronta per lo spaccio: nei guai una 40enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e attività investigativa Un’operazione di prevenzione e controllo del territorio condotta dai... Leggi anche: Droga pronta per lo spaccio in autostrada: fermato pusher 26enne NASCONDE LA DROGA NELLE MUTANDE: SPACCIATORE 22ENNE ARRESTATO | 06/12/2025 Approfondimenti e contenuti su Droga pronta Temi più discussi: Cagliari, eroina pronta allo spaccio nel box del mercato: un arresto; Droga pronta per il take away: sette chili di cocaina nascosti in un appartamento; Polizia di Stato arresta pusher straniero. Sequestrata mezzo chilo di Cocaina pronta per lo spaccio, un bilancino di precisione e denaro contante provento del traffico di droga. - Questura di Brescia | Polizia di Stato; La droga pronta per lo spaccio nascosta nei muretti a secco: arrestati dai carabinieri due giovani. Spaccio a Campremoldo: arrestati due pusher, sequestrati 50 grammi di drogaI carabinieri della Compagnia di Bobbio, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e del personale di alcune Stazioni dipendenti, hanno arrestato in flagranza due giovani magrebini di 21 anni ... ilpiacenza.it Droga pronta per il take away: sette chili di cocaina nascosti in un appartamentoUn nido della droga allestito in un appartamento del Quadraro dove sono stati trovati sette chili di cocaina. Stupefacente che avrebbe sostenuto il circuito dello spaccio nella zona. A vivere nell'a ... romatoday.it Mariglianella | Cronaca Durante un controllo tenta la fuga e ingerisce ovuli di cocaina per eludere i Carabinieri. Arrestato un 37enne con droga pronta per lo spaccio. Leggi l’articolo per tutti i dettagli dell’operazione nel primo commento. facebook Droga pronta per lo spaccio in autostrada: fermato pusher 26enne x.com