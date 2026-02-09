Doveva trovarsi in carcere ma era in un B&B a Milano | ragazzo arrestato durante i controlli per le Olimpiadi

Durante i controlli per le Olimpiadi, i carabinieri hanno scoperto un ragazzo che doveva essere in cella ma si trovava in un B&B a Pero, alle porte di Milano. Il giovane, di 20 anni, è stato arrestato sul posto. Le verifiche si sono concentrate nelle strutture di affitto breve e negli hotel, portando alla scoperta di questa fuga improvvisa.

I controlli straordinari negli hotel e nelle strutture che effettuano affitti brevi per le Olimpiadi Milano Cortina hanno permesso ai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Rho di scovare dentro un B&b a Pero, nell'hinterland milanese, un ventenne che doveva trovarsi in carcere. Il giovane non era stato registrato a dovere, in quanto ospite di un altro cliente. Nel primo pomeriggio di domenica, i militari hanno trovato il ragazzo, nato in Spagna ma di nazionalità romena. Il nome del giovane, in Italia senza una dimora stabile e ufficialmente nullafacente, compariva in un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 2 aprile 2024 dal gip del tribunale di Verona.

