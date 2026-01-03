Un arrestato per la morte di AuroraÈ peruviano e non doveva stare qui

Un uomo peruviano di 56 anni è stato arrestato in relazione alla morte di Aurora. L’individuazione è stata possibile grazie alle immagini di videosorveglianza del palazzo dove è stata trovata la vittima. L’arresto si inserisce nelle indagini condotte dalle forze dell’ordine, che stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto. La vicenda resta sotto attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi investigativi.

I carabinieri hanno individuato un 56enne peruviano grazie alle immagini di videosorveglianza del palazzo dove è stata ritrovata la donna. L’uomo è accusato di un’altra aggressione avvenuta il 28 dicembre nella stessa stazione. Ieri l’autopsia. C’è un indagato per l’omicidio di Aurora Livoli, la diciannovenne residente in Provincia di Latina trovata morta per cause ancora da stabilire (l’autopsia, che si è svolta ieri all’istituto di medicina legale di piazzale Gorini, dovrà chiarire se la ragazza sia stata davvero uccisa o se sia morta per altre cause) lunedì mattina nel cortile di un condominio di via Paruta a Milano. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Un arrestato per la morte di Aurora.È peruviano e non doveva stare qui Leggi anche: Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della ragazza: è un peruviano 57enne Leggi anche: Morte Aurora Livoli, indagato peruviano di 57 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Morte Aurora Livoli, l'8 gennaio interrogatorio per il fermato - L'uomo, che ha precedenti per violenza sessuale, era stato arrestato il 30 dicembre dai carabinieri per una tentata rapina commessa proprio la sera del 28 alla fermata della metropolitana M2 di ... tg24.sky.it

