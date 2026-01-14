Ecco dove e come vedere Como-Milan | diretta tv streaming e telecronaca

Puoi seguire la partita Como-Milan, valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025-2026, in programma giovedì 15 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Sinigaglia. La telecronaca sarà disponibile in diretta tv e streaming, offrendo diverse opzioni per seguire l'incontro in modo semplice e affidabile.

Alle ore 20:45 di domani, giovedì 15 gennaio, c'è Como-Milan al 'Sinigaglia', recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match di campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri su internet.

Como-Milan: tv, streaming, orario e formazioni - Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Como e Milan: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Como-Milan (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - Tra le partite della sedicesima giornata di Serie A che lo scorso dicembre non si disputarono a causa della Supercoppa Italiana e che verranno ora recuperate c'è anche Como - msn.com

