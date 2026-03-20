Quando corre Zaynab Dosso nelle batterie dei Mondiali Indoor? Avversarie corsia orario programma

Zaynab Dosso parteciperà ai Mondiali Indoor 2026, dove gareggerà nelle batterie dei 60 metri. La atleta correrà contro avversarie ancora da definire e sarà assegnata a una delle corsie in programma. La competizione si svolgerà in un orario ancora da comunicare, all’interno di un programma che prevede diverse batterie per questa specialità.

Zaynab Dosso si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026, forte della miglior prestazione mondiale stagionale sui 60 metri che condivide con Julien Alfred da St. Lucia (Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri): 6.99 corso il 22 febbraio proprio a Torun (Polonia), nell’impianto che ospita la rassegna iridata al coperto. La prima italiana a scendere sotto il muro dei sette secondi ha tutte le carte in regola per conquistare una medaglia dopo l’argento di dodici mesi fa a Nanchino e proverà anche a rincorrere il gradino più alto del podio. La Campionessa d’Europa in carica sarà impegnata nella giornata di sabato 21 marzo, il cammino inizierà nella batteria in programma alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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