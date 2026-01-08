Dove vedere in tv i Mondiali cross di atletica 2026 | orari programma streaming

I Mondiali di cross 2026 si svolgeranno a Tallahassee, negli Stati Uniti, a partire da sabato 10 gennaio. In questa pagina troverai tutte le informazioni su come seguire le gare in TV e streaming, con orari, programma e modalità di visione, per rimanere aggiornato sull’evento e seguire le competizioni dei migliori atleti internazionali.

Appuntamento fissato sabato 10 gennaio per i Campionati Mondiali 2026 di cross, che si terranno sui pratoni di Tallahassee (Stati Uniti). La località della Florida ospiterà di fatto il primo grande evento internazionale del nuovo anno per l'atletica, con in programma nel complesso cinque gare (quattro individuali ed una staffetta) con in palio le medaglie. Oltre alle prove senior, entrambe sulla distanza dei 10 chilometri, sono previste anche le gare Under 20 (8 km per gli uomini, 6 km per le donne) e la staffetta mista. In base ai risultati delle competizioni individuali (ottenuti dai primi quattro rappresentanti di un Paese al traguardo) verranno stilate inoltre le graduatorie a squadre delle varie categorie.

