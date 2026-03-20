Andy Diaz vince l' oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di atletica in Polonia

L'atleta italiano ha conquistato l'oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di atletica in Polonia, con un salto di 17,47 metri. È la prima medaglia per il paese in questa competizione. La vittoria arriva dopo una serie di prove in cui ha superato gli avversari con la sua miglior prestazione. La competizione si è svolta senza incidenti, e l'atleta si è aggiudicato il primo posto davanti agli altri concorrenti.

La prima carta calata dall’Italia al Mondiale indoor, è già un asso pigliatutto. 364 giorni dopo il trionfo a Nanchino, Andy Diaz si conferma il miglior saltatore di triplo al coperto. Vince la finale di Torun già al primo salto, conservando il meglio per il resto di una stagione che non avrà più rassegne internazionali come questa, e poi gestendo con mestiere i tentativi di ritorno degli avversari, subito frustrati. La prima medaglia azzurra in Polonia è del metallo più pregiato, ed è solo la giornata inaugurale. Ad maiora. Il salto d’apertura è una dichiarazione di aperta ostilità: 17,47 con una smorfia di disappunto e un’occhiataccia a coach Donato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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