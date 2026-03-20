Andy Diaz è straordinario | vince ancora l'oro ai Mondiali di Atletica indoor nel salto triplo

Andy Diaz Hernandez ha conquistato un'altra medaglia d'oro ai Mondiali di Atletica indoor in Polonia, confermandosi campione del mondo nel salto triplo. La sua vittoria si aggiunge alle precedenti e lo vede ancora protagonista tra i migliori atleti della specialità. La competizione si è svolta con successo e Diaz ha dimostrato la sua supremazia nel settore.

Si conferma campione del mondo indoor Andy Diaz Hernandez che anche in Polonia vince la medaglia d'oro nel salto triplo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mondiali d'atletica, Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo. Settimo l'altro italiano DallavalleAndy Diaz Hernandez ha conquistato l'oro nel salto triplo maschile ai Mondiali indoor di Torun. Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Andy Diaz nel salto triploObiettivo back-to-back ai Campionati Mondiali indoor nel salto triplo per Andy Diaz, che si presenta a Torun questo weekend con il sogno di bissare... Altri aggiornamenti su Andy Diaz Temi più discussi: Diaz e Dallavalle nel triplo dei mondiali indoor per una storica doppietta; Atletica: venerdì via ai Mondiali indoor, tanti azzurri e Duplantis pronto a volare nell'asta; Furlani e Diaz a Torun per difendere il titolo mondiale al coperto. Mondiali indoor di atletica, Andy Diaz medaglia d’oro a Torun nel salto triploTORUN (POLONIA) (ITALPRESS) – Andy Diaz è di nuovo campione del mondo indoor nel salto triplo. Ai Mondiali di atletica leggera a Torun, in Polonia, l’azzurro ha piazzato un 17,47 al primo salto ... italpress.com Il triplista italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoorL’atleta italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor in corso a a Torun in Polonia. Lo ha fatto con un salto di 17,47 ... ilpost.it Campionati mondiali indoor di ATLETICA LEGGERA - Torun (Pol) - Andy Diaz Hernandez vince il salto triplo con la misura di m17,47 ed è campione del mondo indoor! Settimo classificato Andrea Dallavalle con m16,80 #FiammeGialle #NoiconVoi #informare - facebook.com facebook ULTIM'ORA ATLETICA Mondiali Torun, oro per Andy #Diaz nel salto triplo: l'azzurro si conferma campione del mondo Indoor #SkySport #Atletica #Torun2026 x.com