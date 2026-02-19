Così una donna 54enne di Modica ha rubato energia elettrica per 70mila euro | arrestata

Una donna di 54 anni di Modica è stata arrestata dopo aver sottratto energia elettrica per un valore di 70.000 euro. La scoperta è avvenuta grazie ai controlli di E-Distribuzione, che hanno individuato un allacciamento abusivo presso l’abitazione della donna. Il furto ha causato un danno significativo alla rete e ha coinvolto anche il suo compagno, denunciato per lo stesso motivo. La polizia ha eseguito l’arresto, mentre le autorità continuano le verifiche sulle modalità del furto. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Scoperto un maxi furto di energia elettrica per un valore stimato di 70.000 euro in un’azienda agrituristica. La proprietaria, una donna di 54 anni, è stata arrestata in flagranza, mentre il compagno è stato denunciato. L’intervento è stato effettuato a Modica (Ragusa) dopo un sopralluogo dei tecnici di E-Distribuzione. La scoperta del furto di energia elettrica Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando i tecnici della società E-Distribuzione hanno effettuato un sopralluogo presso un’azienda agrituristica del territorio. Durante il controllo, è stato riscontrato che la struttura era collegata abusivamente alla rete elettrica, senza regolare contratto e senza il pagamento delle relative forniture. 🔗 Leggi su Virgilio.it

