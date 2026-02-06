Donna scoperta a San Severo con 9 kg di eroina e 58mila euro nella lavatrice | arrestata

La polizia ha arrestato una donna di 41 anni a San Severo. Durante una perquisizione, i Carabinieri hanno trovato 9 chili di eroina nascosti in casa e 58.000 euro in contanti nella lavatrice. L’operazione ha interrotto un canale di spaccio di droga nella zona.

È di un arresto e nove chili di eroina sequestrati il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri tra Montesilvano e San Severo. L’operazione, svolta il 3 febbraio, ha portato all’arresto di una 41enne del posto, accusata di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Operazione antidroga tra Montesilvano e San Severo Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano da tempo monitoravano un canale diretto che collega la città abruzzese con San Severo. Questo collegamento, secondo gli investigatori, era alla base di un flusso costante di sostanze stupefacenti che dalla cittadina pugliese raggiungevano il territorio montesilvanese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

I carabinieri di Montesilvano e di San Severo hanno smantellato un traffico di droga tra Abruzzo e Puglia.

