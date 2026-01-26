Stati Uniti aereo si schianta al decollo | otto passeggeri a bordo

Un incidente si è verificato allo scalo di Bangor, nel Maine, dove un jet privato in fase di decollo si è schiantato. A bordo c'erano otto persone, tutte coinvolte nell'incidente. Le autorità sono intervenute per le operazioni di soccorso e per accertare le cause dell'accaduto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Tragedia nello scalo di Bangor, nel Maine, dove un jet privato si è schiantato in fase di decollo con otto passeggeri a bordo. L’incidente si è verificato verso le 19.45 locali di domenica e ha coinvolto un Bombardier Challenger 600. La Federal aviation administration ha comunicato il fatto e ha spiegato che al momento non ci sono ancora informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. A indagare sull’accaduto ci sono la Faa e il National transportation safety board, in un quadro reso ancora più complesso dalla tempesta invernale che nelle ultime ore ha investito gran parte del Paese. Tempesta e traffico aereo in tilt. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Aereo precipita in fase di decollo e si schianta nel Maine: 8 persone a bordo

