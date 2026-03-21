Dongellini interrogato in ospedale Martedì a Bergamo i funerali di Valentina

Sabato 21 marzo alle 14.00, presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, il gip Federica Gaudino ha interrogato Vincenzo Dongellini, sospettato di aver ucciso a coltellate la moglie Valentina Sarto. I funerali di Valentina si terranno martedì nella stessa città. Dongellini è stato interrogato in ospedale, dove si trovava dopo l’arresto.

Alle 14.00 di sabato 21 marzo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo il gip Federica Gaudino ha interrogato Vincenzo Dongellini, l’uomo che mercoledì ha ucciso a coltellate la moglie Valentina Sarto. L’interrogatorio di garanzia è iniziato attorno alle 13.00 ed è durato circa un’ora. Dalle prime ricostruzioni Dongellini avrebbe raccontato delle tensioni presenti fra lui e Valentina e anche di quanto successo tra la notte e la mattina dell’omicidio. L’uomo avrebbe anche dichiarato di aver subito lui stesso delle aggressioni da parte della moglie. L’uomo nelle scorse ore era stato nuovamente ricoverato all’ospedale Papa Giovanni, nel reparto di psichiatria, in attesa dell’ interrogatorio di convalida svolto oggi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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