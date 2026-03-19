Nuovi dettagli emergono sull'omicidio di Valentina Sarto, una donna di 41 anni uccisa a Bergamo. Si sa che Vincenzo Dongellini, sospettato del delitto, aveva avuto una discussione con la vittima a causa della sua iscrizione in palestra. La vicenda si è consumata nel contesto di un violento confronto tra i due, senza ulteriori informazioni sui motivi specifici.

Valentina Sarto voleva separarsi dal marito, di cui aveva paura. Emergono maggiori dettagli sui comportamenti sempre più violenti di Vincenzo Dongellini sulla moglie 41enne, che ha ucciso a coltellate nella loro abitazione di Bergamo. I vicini di casa hanno raccontato delle urla provenienti dall’appartamento, tanto che la barista avrebbe confidato a una collega di lavoro la paura per l’aggressività del 49enne. Il femminicidio a Bergamo Valentina Sarto è stata uccisa nella tarda mattina di mercoledì 18 marzo, con diverse coltellate alla schiena e alla gola. La donna aveva sposato Vincenzo Dongellini a maggio, dopo una relazione di 10 anni, ma negli ultimi tempi le liti erano diventate sempre più furiose. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Valentina Sarto a Bergamo, Vincenzo Dongellini e le scenata perché lei si era iscritta in palestra

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