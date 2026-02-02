Lecco si prepara a un momento importante. Sabato 7 marzo, l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, aprirà ufficialmente il processo di beatificazione di Marco Gallo, un ragazzo di appena 17 anni morto in un incidente stradale nel 2011. La cerimonia si terrà nella cappella arcivescovile di Lecco, dove si ricorderà un adolescente che molti ricordano ancora per la sua semplicità e il suo esempio. Ora, il suo nome potrebbe entrare nel cuore della Chiesa come nuovo esempio di fede e dedizione.

Lecco, 2 febbraio 2026 – Marco Gallo, un beato anche lecchese. Sabato 7 marzo, nella cappella arcivescovile, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, aprirà il processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Marco Gallo, un adolescente di 17 anni morto in un incidente stradale il 5 novembre del 2011 mentre stava andando a scuola. “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”, aveva scritto la sera prima di morire sul muro della sua camera, accanto al crocifisso. Marco a Lecco ha abitato, è cresciuto, ha studiato e ha ricevuto i sacramenti. La vita. Il futuro beato nasce a Chiavari, provincia di Genova, il 7 marzo 1994. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un nuovo Carlo Acutis? Marco Gallo, morto in un incidente a 17 anni mentre andava a scuola: si apre il processo di beatificazione

