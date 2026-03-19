Finali di Coppa del Mondo prima prova di discesa a Kvitfjell | Hrobat il più veloce Schieder terzo e Paris sesto

Nella prima prova di discesa sulla pista Olympiabakken di Kvitfjell, lo sloveno si è imposto come il più veloce, con un vantaggio di 14 centesimi su Alexander. Schieder si è piazzato terzo e Paris ha concluso al sesto posto. La sessione di allenamento ha visto buone prestazioni di alcuni atleti, che ora si preparano per le finali di Coppa del Mondo.

Lo sloveno guida il primo allenamento sulla Olympiabakken con 14 centesimi su Alexander. Bene gli azzurri: Schieder sul podio della prova, Paris conferma il feeling con la pista norvegese La prima prova cronometrata maschile delle finali di Coppa del Mondo ha preso il via a Kvitfjell, in Norvegia, sulla pista Olympiabakken. A dettare il miglior tempo del primo allenamento ufficiale in vista della discesa di sabato 21 marzo è lo sloveno Miha Hrobat, che ferma il cronometro a 1’48"34, precedendo di 14 centesimi il canadese Cameron Alexander e di 28 centesimi l’azzurro Florian Schieder, terzo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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