Sci Alpino oggi in TV dove vedere la Discesa nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer | orari e programma

Oggi, sabato 21 marzo, si svolgono a Lillehammer le finali di Coppa del Mondo di sci alpino, con le gare di discesa libera in agenda. La discesa si disputa durante questa giornata, con orari e programma specifici trasmessi in diretta televisiva. Gli appassionati possono seguire l’evento sui canali dedicati allo sci in tv.

In questo sabato 21 marzo iniziano le finali di Coppa del Mondo di sci. Oggi è il giorno della discesa libera. Alle ore 10:45 prende il via quella maschile, alle 12:30 invece quella femminile. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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