Uccise e fece a pezzi gli zii è giallo sulla morte di Guglielmo Gatti Il legale | Non sapevo nulla voglio capire

La morte di Guglielmo Gatti resta avvolta nel mistero. La polizia indaga dopo che l’uomo, condannato all’ergastolo per aver ucciso e smembrato i suoi zii, è stato trovato morto in carcere. Il legale di Gatti dice di non sapere nulla e vuole capire cosa sia successo davvero. La vicenda tiene banco tra le notizie di cronaca di oggi.

È giallo attorno alla morte di Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per l’omicidio degli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo. L’uomo, infatti, è scomparso il 15 giugno 2023 ma per quasi tre anni il decesso è rimasto sconosciuto. Stando a quanto emerso in queste ore Gatti, che si trovava recluso nel carcere di Opera dal 2007, è stato sepolto a Milano. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com A rivelarlo è il Giornale di Brescia, che ha scoperto la notizia dopo aver richiesto un’intervista al detenuto, ricevendo come risposta: “ È morto ”.🔗 Leggi su Notizie.com

Guglielmo Gatti è morto in cella a Milano, dove stava scontando l’ergastolo per aver ucciso e smembrato gli zii nel 2005.

Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per aver ucciso i suoi zii a Brescia, è morto in carcere tre anni fa.

Guglielmo Gatti, l'uomo che uccise e fece a pezzi gli zii a Brescia è morto in carcere 3 anni fa. Ma nessuno lo sapeva faGuglielmo Gatti, l’uomo che uccise gli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo nel 2005 in uno dei delitti più feroci della storia ... msn.com

Uccise lo zio e la zia e fece a pezzi i corpi: Guglielmo Gatti morto in carcere da quasi 3 anni ma nessuno lo sapevaIl decesso a Opera ma neppure il suo avvocato è stato informato. Aveva 58 ed era stato condannato all’ergastolo. Da agosto 2025 avrebbe avuto diritto alla semilibertà ... ilgiorno.it

E' morto in carcere, più di due anni fa, ma la notizia è emersa soltanto adesso, e quasi per caso. Guglielmo Gatti, l'uomo condannato all'ergastolo per aver ucciso e fatto a pezzi, nell'estate del 2005, gli zii Luisa De Leo e Aldo Donegani, è morto nella sua cella facebook

A Milano, sulla tomba di Guglielmo Gatti: era morto e nessuno sapeva x.com