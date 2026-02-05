Uccise e fece a pezzi gli zii è giallo sulla morte di Guglielmo Gatti Il legale | Non sapevo nulla voglio capire

La morte di Guglielmo Gatti resta avvolta nel mistero. La polizia indaga dopo che l’uomo, condannato all’ergastolo per aver ucciso e smembrato i suoi zii, è stato trovato morto in carcere. Il legale di Gatti dice di non sapere nulla e vuole capire cosa sia successo davvero. La vicenda tiene banco tra le notizie di cronaca di oggi.

È giallo attorno alla morte di Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per l’omicidio degli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo. L’uomo, infatti, è scomparso il 15 giugno 2023 ma per quasi tre anni il decesso è rimasto sconosciuto. Stando a quanto emerso in queste ore Gatti, che si trovava recluso nel carcere di Opera dal 2007, è stato sepolto a Milano. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com A rivelarlo è il Giornale di Brescia, che ha scoperto la notizia dopo aver richiesto un’intervista al detenuto, ricevendo come risposta: “ È morto ”.🔗 Leggi su Notizie.comImmagine generica

